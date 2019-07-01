На Кубани появилась Ассоциация пресс-служб

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Она создана под эгидой СЖ Кубани. На первую организационную встречу в зал Кубанского союза молодежи пришли более ста пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб, служб по связям с общественностью предприятий.

— У СМИ и пресс — служб немало вопросов друг к другу, которые можно и нужно обсуждать. Ассоциация как раз и сможет объединять пресс — службы и для взаимодействия с медиа — сообществом, и для профессионального общения, — сказала Диана Горбань, председатель Союза журналистов Кубани.

— Идея много обсуждалась, об этом давно говорили многие представители пиар — служб, предварительно в Союзе журналистов Кубани собиралась инициативная группа.

— Ассоциация может стать площадкой, на которой мы будем решать конкретные задачи, получать опыт и знания, полезные для работы. — сказала инициатор создания Ассоциации пресс-служб, заместитель главного редактора газеты «Кубанские новости»Александра Кошелева. — Проводить мастер-классы, приглашать известных спикеров как в области PR, так и новых технологий. И решать еще один важный вопрос – кадровый. В этом заинтересован и факультет журналистики КубГУ. Возможно создание банка вакансий пресс-служб и пула стажеров-студентов. Некоторые члены Ассоциации уже сказали о готовности проводить мастер-классы для студентов ВУЗов.

Идею создания поддержал член секретариата СЖ Кубани, главный консультант министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Евгений Балышкин:

-То, что сегодня происходит, очень неординарное событие, наконец-то появилась организация, которая объединила нас. Для нас важен взаимный обмен опытом, владение современными технологиями и практиками. Нельзя забывать, что грамотный PR можно сделать из любого события.

А Роман Соколовский, пресс-секретарь Почетного консула Республики Беларусь в Краснодарском крае, выразил готовность провести мастер-классы по организации пиара руководителя.

— В Краснодарском крае давно назрел вопрос общения профессионалов в области паблик релейшнз. Предлагаю не традиционные «круглые столы», а дискуссию СМИ и пресс-служб. Убежден, что пора поднимать престиж профессии, — сказал Михаил Сидоров, заместитель генерального директора по внутрикорпоративным коммуникациям и связям с общественностью Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Денис Головко, начальник отдела маркетинга завода CLAAS Краснодар уже готов принять студентов на практику. Он также рассказал об использовании Медиалогии в своей работе,поделился успешным опытом по увеличению лояльности, предложил сделать регулярными туры по пресс-службам предприятий для членов Ассоциации.

Валерия Полторанина, заместитель директора Творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова» и пресс-секретарь Татьяна Саблина рассказали о трех проектах, которые стали успешными потому, что были использованы нестандартные подходы. Проект «Город, влюбленный в балет», продвижение оперы «Риголетто» и Фестиваль «Опера без границ» получили большой резонанс, к их обсуждению подключился весь зал.

На встрече было решено создать базу контактов пресс-служб Краснодарского края и объединиться для общения в группу в Вотсапе. На сайте Союза журналистов будут публиковаться новости и пресс-служб тоже. Намечены ближайшие совместные мероприятия: познакомить со своим опытом готовы службы по связям с общественностью компаний Филипп Моррис и CLAAS.А еще решили проводить региональный профессиональный конкурс — «Лучшая пресс-служба Краснодарского края». И сразу же образовали инициативную группу из числа коллег, которая и займётся разработкой положения, а также другими организационными вопросами. В неё вошли Михаил Сидоров, заместитель генерального директора по внутрикорпоративным коммуникациям и связям с общественностью Новороссийского морского торгового порта (НМТП), Владимир Садым, начальник дирекции по связям с общественностью ПАО «Кубаньэнерго»,Константин Крекнин, начальник Группы по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», Юлия Гололобова, руководитель отдела рекламы и связей с общественностью краснодарского филиала Медицинский Лучевой Центр «МЛЦ».

Председателем Ассоциации пресс — служб Кубани было решено избрать Александру Кошелеву.

Источник: https://s-kub.ru/news/na-kubani-poyavilas-associaciya-press-sluzhb/?fbclid=IwAR0fxbcZhiOuCmEibo3KKKJP8ttrJXJ3Kk7jTucs-G8NJXzZvm_sQcNZJE8