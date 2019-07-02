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По инициативе прокуратуры г. Новороссийска за многочисленные нарушения порядка рассмотрения обращений граждан свыше 30 должностных лиц администрации города привлечены к ответственности

Прокуратура г. Новороссийска провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования города.

В ходе проверки в деятельности должностных лиц выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства, выразившиеся в нарушении сроков регистрации и рассмотрения обращений граждан, не направлении ответов на них, а также неполноте разрешения заявлений.

В связи с выявленными нарушениями в отношении заместителей главы города, лиц, исполняющих их обязанности возбуждены 29 дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, установленного законодательством Российской Федерации), по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к ответственности в виде административных штрафов в размере 5 тысяч рублей за каждый установленный факт нарушения.

Кроме того, по выявленным нарушениям прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого 7 должностных лиц привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-novorossiyska-za

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Категория: Новости / Официальные новости

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