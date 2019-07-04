Владимир Синяговский: Вместе легче решать вопросы улучшения качества жизни людей...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский побывал с рабочим визитом в городе-курорте Горячий ключ.

На встречи с главой администрации Города-курорта Александром Кильганкиным и председателем городского совета депутатов Александром Коробка обсудили вопросы включения аварийных домов блокированного типа на Золотой горе, а также жилья оползневой зоны муниципального образования в федеральную программу. Депутат Госдумы в ближайшее время проведет интенсивные переговоры в профильном министерстве.

Также на встрече обсудили пути решения вопроса о передачи земель Министерства обороны России в муниципальную собственность для дальнейшего развития сельских территорий.