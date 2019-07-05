"Черноморец" заявил 12 футболистов на новый сезон

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В первоначальную заявку на сезон 2019/20-го годов, который начнется 16 июля, новороссийская команда заявила двенадцать футболистов.

Это вратарь Азамат Шогенов, защитники Артур Ахмеджанов и Кирилл Мальковский, полузащитники Сергей Гаранжа, Артур Миносян, Илья Захаров, Юрий Клочков, Денис Неклюдов, Никита Панамарев, Евгений Чабанов и нападающие Игорь Егоров и Иван Матюшенко. Согласно регламенту соревнований ПФЛ, все клубы второго дивизиона должны до первого июля включить в свой состав не менее двенадцати игроков и при этом не менее восьми из них должны соответствовать определению "доморощенный". Доморощенным считается футболист, который в возрасте от 12 до 21 года в течение трех полных сезонов был зарегистрирован в одном или нескольких клубах или в спортивной школе своей региональной федерации футбола, в нашем случае Краснодарской краевой федерации футбола. В составе "Черноморца" этому они определению соответствуют воспитанники новороссийской школы футбола Артур Ахмеджанов, Кирилл Мальковский, Артур Миносян, Денис Неклюдов, Никита Панамарев, Игорь Егоров и двое футболистов из Краснодарского края Юрий Клочков и Иван Матюшенко. Напомним, что "Черноморец" продолжает подготовку к новому сезону и 8 июля проведет контрольный матч с волгоградским "Ротором-2". Планируется, что игра пройдет на поле стадиона "Центральный" и начнется в 18 часов 30 минут. Также в ближайшие дни в ПФЛ состоится жеребьевка календаря соревнований в группе "Юг", о результатах которой будет сообщено дополнительно.

Сергей Шахвердов