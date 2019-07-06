Владимир Синяговский: Это прекрасный пример эффективности грантовой поддержки сельхоз отрасли...

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Уникальную молочную ферму посетил в Горячем Ключе депутат Госдумы Владимир Синяговский во время своей рабочей поездки в город.

Для Горячего Ключа эта ферма - яркий пример развития малоформатного животноводства на селе, отметил в ходе поездки глава курорта Александр Кильганкин.

КФХ Евгения Боровца получило грант на создание семейной роботизированной фермы. Весной сюда завезли 68 племенных нетелей из Дании. Животные чувствуют себя прекрасно и уже дали потомство. Практически все процессы на ферме механизированы – в этом ее особенность. Дел хватает и людям, но самый тяжелый труд выполняют роботы. Подобная ферма на сегодняшний день вторая в Краснодарском крае.

«Впереди расширение производства, выход на запланированные мощности, официальное открытие - это осенью. Но уже сегодня экологически чистое молоко с фермы можно найти в магазинах Горячего Ключа и Краснодара»,- отметил глава Горячего Ключа.

«Это прекрасный пример эффективности грантовой поддержки сельхоз отрасли. С нуля возвести такое современное производство – это дорогого стоит. Ферму надо сохранять и развивать, оказывая всяческую поддержку. Несмотря на то, что все процессы роботизированы, КФХ дает и рабочие места людям.Ну и город получает экологически чистую продукцию», - подчеркнул Владимир Синяговский.

Источник: http://www.gorkluch.ru/about/info/news/17329/