Владимир Синяговский: Это прекрасный пример эффективности грантовой поддержки сельхоз отрасли...
Уникальную молочную ферму посетил в Горячем Ключе депутат Госдумы Владимир Синяговский во время своей рабочей поездки в город.
Для Горячего Ключа эта ферма - яркий пример развития малоформатного животноводства на селе, отметил в ходе поездки глава курорта Александр Кильганкин.
КФХ Евгения Боровца получило грант на создание семейной роботизированной фермы. Весной сюда завезли 68 племенных нетелей из Дании. Животные чувствуют себя прекрасно и уже дали потомство. Практически все процессы на ферме механизированы – в этом ее особенность. Дел хватает и людям, но самый тяжелый труд выполняют роботы. Подобная ферма на сегодняшний день вторая в Краснодарском крае.
«Впереди расширение производства, выход на запланированные мощности, официальное открытие - это осенью. Но уже сегодня экологически чистое молоко с фермы можно найти в магазинах Горячего Ключа и Краснодара»,- отметил глава Горячего Ключа.
«Это прекрасный пример эффективности грантовой поддержки сельхоз отрасли. С нуля возвести такое современное производство – это дорогого стоит. Ферму надо сохранять и развивать, оказывая всяческую поддержку. Несмотря на то, что все процессы роботизированы, КФХ дает и рабочие места людям.Ну и город получает экологически чистую продукцию», - подчеркнул Владимир Синяговский.
Источник: http://www.gorkluch.ru/about/info/news/17329/
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