Владимир Синяговский: Мира и добра!

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам-ветеранам.

"Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 25-летним Юбилеем городской Новороссийской общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Выражаем вам искренние слова благодарности за то мужество, с которым вы пережили страшные военные годы, оказавшись в неволе. Вы стали для нас символом нетерпимости к фашизму. Вы не сломались, и после войны бросили все силы на восстановление разрушенной страны.

Мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов.

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагерями и каторжным трудом, послужит всем нам нравственным уроком - уроком стойкости, мужества и гуманизма. Желаю всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неизгладимый след, душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни.

Мира и добра! С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."