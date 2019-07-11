Владимир Синяговский: «Предложенный законопроект направлен на создание более комфортных условий перевозки пассажиров»

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10 июля, на пленарном заседании российского парламента обсуждался проект федерального закона, вносящий изменения в Федеральный Закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

Изменения в законодательство были разработаны Министерством транспорта РФ в соответствии с поручениями Президента и Правительства.

По мнению разработчиков, проект закона в первую очередь направлен на совершенствование действующей системы оплаты за услуги автовокзалов, связанные с перевозками пассажиров автобусами.

В обсуждении законодательной инициативы Минтранса принял участие депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член парламентского комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

– Прежде всего, следует учитывать, что данный вид услуг у нас в стране чрезвычайно востребован, – считает российский парламентарий. – И проблемы ценообразования в этом секторе транспортной инфраструктуры касаются миллионов граждан. На сегодняшний день у нас на данном направлении складывается несколько парадоксальная ситуация, требующая законодательного регулирования.

В результате действующей системы расчетов платы за услуги автовокзала перевозчик, осуществляющий деятельность на маршрутах дальнего следования, производит оплату в большей сумме, нежели перевозчик, осуществляющий деятельность на маршруте меньшей протяженности. Что напрямую отражается в цене на билеты. То есть, проще говоря – услуги автовокзала одинаковые, а плата за них взимается различная. Это ведет к ущемлению интересов одной группы перевозчиков и создает необоснованные преимущества другой. О необходимости устранить данное несоответствие указывается и в определении Верховного Суда РФ.

Разработчики законопроекта предлагают обязать Минтранс определить перечень обязательных платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказываться пассажирам и перевозчикам в зданиях и на территориях автовокзала, а также перечень тарифов и сборов на обязательные платные услуги. Стоит также отметить, что не выделена в отдельную группу важная для пассажиров группа информационных услуг. В законопроекте не предусмотрен механизм дифференциации перечня услуг в зависимости от того является ли автовокзал начальным, конечным или промежуточным пунктом маршрута. Отсутствие механизма такой дифференциации может привести к необоснованному росту стоимости проезда, либо отказу перевозчика от заезда к автовокзалам с низким пассажиропотоком.

Думаю, нам следует, при учёте внесённых предложений и замечаний, поддержать предложенную законодательную инициативу, – сказал Владимир Синяговский.