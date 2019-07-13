«Продукт судного дня»: Россию ждет неурожай гречки?

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В России может снизиться урожай гречки. Это связано с поздним посевом на юге Западной Сибири и в Алтайском крае. Об этом сообщил СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным аналитической компании «ПроЗерно», в 2019 году урожай гречихи может составить 904 тысячи тонн против 932 тысяч тонн годом ранее.

Ухудшение прогнозов на урожай стимулирует рост цен. Однако гречка – продукт достаточно узкого рынка, поэтому все зависит от того, насколько урожай будет меньше, чем в прошлом году, объяснил в интервью аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Урожай и качество сельхозкультур зависят от погодно-климатических условий. Если в связи с дождями или низкой температурой гречка была позже посеяна, были неблагоприятные факторы во время вегетации – это будет влиять на урожайность. Это повлияет на цену, обычное рыночное правило – уменьшение урожая означает уменьшение предложения. Но цена на гречку не может расти бесконечно: гречка не продукт самой первой необходимости, имеет свои разумные ценовые пределы», – сказал Леонид Холод.

На мировом рынке сокращение урожая гречки не скажется. Мало, где в мире так любят эту крупу, как в России, отметил эксперт.

«Гречка традиционно пользуется спросом в России. Потеря урожая негативно скажется на покупателях и не лучшим образом на производителях. Есть приверженцы гречки, которые вряд ли от нее откажутся. А те, кто ест ее как одну из круп, может заменить чем-то другим. Гречка входит в «продуктовый набор Судного дня», но в него входят и другие крупы», – сказал Леонид Холод.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/