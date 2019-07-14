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Дата праздника уникальна для каждого года. В 2019 году эта дата — 14 июля.

Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, озеру в надежде найти в водных просторах богатый и долговременный кладезь пропитания. Так постепенно сложилась особая группа людей — рыбаков, которые сначала по-любительски, а со временем и профессионально, стали снабжать нас вкусной рыбой.

И неудивительно, что в разгар лета, во второе воскресенье июля в некоторых странах отмечается профессиональный праздник — День рыбака.

Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта. В промышленном масштабе лов рыбы производится с целью использовать ее в питании, а также для получения рыбьего жира.

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/1688/