Опасный прецедент: полномочия Крымтехнадзора оспорены в судебном порядке

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В Крыму юридическое лицо АО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» в судебном порядке оспорило полномочия службы по экологическому и технологическому надзору (Крымтехнадзор), которая является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим государственный контроль в области промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

Как стало известно из материалов дела, рассмотренного Верховным Судом РФ по кассационной жалобе АО «КБ ЖРК» к Крымтехнадзору, на протяжении последних пяти лет сведения о гидротехнических сооружениях (ГТС) не вносились в специализированный российской регистр ГТС, а полномочия Ростехнадзора не передавались подведомственному органу в полном объёме. Судебные процессы по привлечению АО «КБ ЖРК» к административной ответственности по постановлениям Крымтехнадзора закончились скандалом и утратой компетенции местного административного органа.

Ранее Кымтехнадзор неоднократно привлекал АО «КБ ЖРК» к административной ответственности за незаконное извлечение песка из тела дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Тогда в публикациях местных информагенств появилось обращение депутата крымского парламента Юрия Юрьева к СМИ. В обращении говорилось о том, что из оградительной дамбы отходов обогащения железных руд добывается песок, который поступает в свободную продажу на строительные объекты полуострова.

Решения надзорного органа в отношении АО «КБ ЖРК» постоянно оспаривались внешним управляющим комбината, но арбитражные и апелляционные инстанции судов отказывали заявителю в удовлетворении исковых требований. Вместе с тем решением арбитражного судаЦентрального округа от 14 февраля 2019 года, компетенция и полномочия Крымтехнадзора в сфере осуществления надзорной деятельности над ГТС Нижне-Чурбашского хвостохранилища были оспорены и отменены. В том числе были отменены и неоднократные случаи привлечения АО «КБ ЖРК» к административной ответственности по материалам проверок Крымтехнадзора в 2016-2018 году, из-за чего бюджет страны не получил более миллиона рублей штрафов.

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/19893.html