Белорусский рывок: Новороссийск получил возможность щеголять аккуратными фасадами и антибактериальными стенами внутри домов

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Ярко, изобретательно, качественно, на долгие годы. Каждый житель многоэтажки и личного новороссийского особнячка мечтает именно о таком фасаде для своего дома. Обеспечить красоту в беспощадных природных условиях черноморского побережья довольно сложно: солёные ветра, норд-ост, резкие перепады температур, калёная жара летом и корки зимнего льда задачи не упрощают.

А, кроме того, есть еще и любители разукрасить свежеокрашенные стены из баллончиков.

Словно чудо приняли в Новороссийске на днях предложение белорусских производителей фасадных красок наши строители. Производственники из дружественной державы привезли на показ продукцию своего предприятия, отвечающую всем требованиям новороссийской природы, да еще и антивандальную. Презентация продукта фирмы «MAV» (генеральный дистрибьютор – ООО «БелХимТрейд») прошла в Новороссийской торгово-промышленной палате в присутствии застройщиков городских территорий и представителей профильных торговых организаций. Предложение показалось весьма интересным и для администрации города. Среди гостей оказались заместитель главы города Александр Служалый, руководители управления строительства Руслан Крещенко и управления архитектуры - Анна Паскаянц.

К слову, администрация проявила к мероприятию большой интерес. Поскольку стремится привлекать в город активных производителей современных материалов. В городе искренне заинтересованы в любой инновационной экологически чистой технологии, способной улучшить качество жизни новороссийцев. А, в случае с красками «MAV» требование удовлетворимо. Особый упор производители делают именно на сохранность и улучшение экологической атмосферы как при наружной обработке, так и внутри помещений. Особенно это важно в социальных учреждениях (сады, школы, больницы, дома культуры).

На практическом семинаре участники имели возможность познакомиться, рассмотреть и даже протестировать образцы фасадных лакокрасочных материалов (акрилатных, стирол-акриловых и силикономодефицированных), узнать об условиях, целях и особенностях их применения, хитростях применения лакокрасочных материалов (ЛКМ) в зависимости от типа окрашиваемой поверхности, качественных характеристиках, наиболее долговечных цветовых решениях, методах предварительного контроля качества ЛКМ, пигментов и новейших разработках в области защиты фасадов. Также собравшимся представили лакокрасочные материалы «MAV» для окраски интерьеров и мест общего пользования, сосредоточив внимание на проблемы окраски интерьеров, современных критериях выбора материалов для внутренней отделки, специфики применения ЛКМ в учреждениях здравоохранения, образования и местах массового скопления людей.

Кстати, в Новороссийске в розницу продукция «MAV» представлена в «Бауцентре». Специалисты ТЦ готовы представить покупателям квалифицированную консультацию по всем позициям.

Источник: https://ofnvrsk.ru/news/item/3127?fbclid=IwAR1G2e38Z1IKL0CFMeWW9FLMsCTVNf2ffMe9DT--1yNd6dPBFBMU3kkvQ4g