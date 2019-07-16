Владимир Синяговский: Металлургия – одна из ключевых отраслей промышленности нашей страны...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам в связи с праздником Дня металлургов.

"Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли! С большой радостью поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!

Ваш профессиональный праздник прочно и органично вошёл в жизнь Кубани и с каждым годом наполняется всё более существенным содержанием. Сегодня металлургические предприятия края быстро отвечают на запросы времени и рынка. Модернизируют действующие и открывают новые производства, осваивают перспективную продукцию, применяют современные технологии.

Металлургия – одна из ключевых отраслей промышленности нашей страны, во многом определяющая динамику развития экономики и укрепление ее технологического и оборонного потенциала. Ваша профессия была и остается делом стойких, сильных людей. Благодарю всех «творцов металла», ветеранов отрасли за добросовестный труд и верность избранному делу.

В этот праздничный день я желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, счастья и радости! Мира и добра!"