Выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы повышена до 10 тысяч рублей

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Управление ПФР в городе Новороссийске информирует, согласно Указу Президента РФ с 18 июля 2019 года повышена ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Ее размер увеличен почти в два раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Важно! В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход только родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. Для других ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплата будет осуществляться не только тем, кто с июля обратится за ее оформлением, но и всем нынешним получателям, численность которых составляет 670 человек. Повышение выплаты произошло для них беззаявительно.

Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу Пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.

Телефон для консультаций 8-8617-79-50-92.