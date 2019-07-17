Владимир Синяговский: Цифровизация приходит в нашу жизнь и необходимо готовить кадры

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16 июля в ГД прошли встреча Генерального директора Яндекса Елены Буниной с депутатами Государственной думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ. В ходе встречи она рассказала депутатам о том, что делается в сфере IT-технологий, и необходимости скорейшего перехода новый уровень образования.

В частности, она сообщила об острой нехватке айтишников: «необходимо много программистов, нужны аналитики данных, дизайнеров, продуктологов». Она призвала не ждать 10 лет, а начать обучать детей с 1 класса прямо сейчас.

«Очень многие большие IT-компании, вместе с государством, открывают разные программы обучения старшеклассников и студентов. Три года назад мы открыли программу "Яндекс. Лицей", это как кружки. Сейчас они работают уже в 58 городах, и их будет еще больше», – отметила она.

«С сентября совместно с Правительством Москвы начнётся реализация программы по IT-классам и открывают от "Яндекса" 10 таких классов. Нужно поднимать школьное образование, надо переходить как бы на новое образование будущего. И мы должны быть первыми. У нас хорошая математическая школа, у нас большая история по экспериментальным школьным», – сказала она.

Депутат государственной думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский считает, что изложенная позиция генерального директора Яндекса весьма актуальна:

– В последние годы мы становимся свидетелями цифровизации страны. Происходит интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь путем оцифровки всего, что можно оцифровать: медицину, образование, экономику и быт человека. Сегодня словосочетанием «умный дом» никого не удивишь, как не удивишь и тем, что мы сегодня детей регистрируем в садики и школы дистанционно. Или, к примеру, мы дистанционно покупаем билеты и проходим регистрацию на самолёт. Сегодня через он-лайн банк мы проводим различные операции со своими счетами. Не посещая врача, мы можем получить консультацию. Для развития этих технологий, естественно, нужны специалисты. Кроме того, считаю, важно обучать этим новшествам старшее поколение, чтобы они также могли пользоваться электронными сервисами.

Вместе с тем, наша страна пока в этой сфере отстаёт от того же Китая, США, Южной Кореи и Японии. Взять хотя бы робототехнику. Роботы у них уже повсеместно: в медицине и быту. В Южной Корее их уже 500. У нас их пока всего несколько штук. Несомненно, правительство активно занимается развитием данной отрасли. Ещё в 2016 году Президент РФ поручил Федеральному собранию разработать план по развитию электронной экономики. К этому процессу были привлечены представители бизнеса, эксперты с различных министерств и экономистов.

Летом 2017 года правительством была утверждена Программа развития экономики, основной идеей которого являлась интеграция отечественной виртуальной среды с цифровой экономикой Евразийского союза. Для этого на государственном уровне были выделены значительные финансовые и технические ресурсы. Отдельное внимание уделено разработке и внедрению телекоммуникационного оборудования и антивирусных программ. Таким образом, у нас делается все для поддержки и развития IT.

Однако есть и оборотная сторона медали, о которой мы не вправе забывать. Это вопросы информационной безопасности, защиты персональных данных и, в конечном итоге, защиты прав российских граждан. Нам необходимо учитывать, что законодательство в сфере цифровых технологий разрабатывается практически с нуля, и мы просто обязаны тщательнейшим образом прорабатывать каждый вопрос», – подчеркнул Владимир Синяговский.