Сотрудник пресс-службы стала победителем Всероссийского конкурса среди журналистов «Слово ранит, слово лечит» в номинации «Лучшая пресс-служба»

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В Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание круглого стола по вопросам ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Участие в мероприятии приняли представители Общественной палаты, аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, ФСИН России, высших учебных заведений, правозащитных организаций.

На заседание также были приглашены призеры 4-го Всероссийского конкурса среди журналистов «Слово ранит, слово лечит» на лучшее освещение в СМИ успешных практик ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в поддержке на первом этапе адаптации к жизни на свободе.

Открыла заседание председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих. Обращаясь к участникам мероприятия, она отметила важность темы, которой посвящен круглый стол и необходимость проведения таких встреч, когда представители правозащитного сообщества, сотрудники УИС, журналисты из разных регионов могут обсудить актуальные проблемы и поделиться опытом с коллегами.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Вячеслав Селиверстов представил результаты исследования общественного мнения, касающегося постпенитенциарной тематики. А руководитель программы «Возвращение» Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело» Петр Посмаков рассказал о целях реализации проекта «Возвращение», основных направлениях деятельности Фонда, в том числе организации журналистского конкурса «Слово ранит, слово лечит».

По традиции в рамках заседания круглого стола состоялось награждение призеров 4-го Всероссийского конкурса среди журналистов «Слово ранит, слово лечит» на лучшее освещение в СМИ успешных практик ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в поддержке на первом этапе адаптации к жизни на свободе.

Организаторами Конкурса являются Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, Фонд помощи заключенным, Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело».

В этом году участие в конкурсе принимали более 500 работ журналистов и сотрудников пресс-служб территориальных органов ФСИН России. В число призеров вошли четыре сотрудника УИС:

Старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Татьяна Чурикова направила для участия в конкурсе несколько телевизионных проектов и завоевала первое место в номинации «Лучшая пресс-служба».

Почетные грамоты и поощрительные премии победителям вручал секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев, который в своей речи отметил значимость конкурса «Слово ранит, слово лечит», поздравил лауреатов с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов в творчестве.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по Краснодарскому краю