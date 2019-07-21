Госдума исключила бытовую электронику из списка шпионской техники

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На этой недели Госдума приняла закон о шпионской технике, из списка которой исключили бытовые устройства. Теперь от уголовной ответственности освободятся покупатели устройств с функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации, имеющихся в свободной продаже.

Исключением станут те случаи, когда приборы доработаны и позволяют получать и накапливать информацию, составляющую тайну, без ведома ее обладателя. За незаконное производство, приобретение или сбыт таких средств предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

«Законодательство должно развиваться параллельно с современными технологиями и не доводить ситуации да абсурда. Ярким примером тому служит фермер из Курганской области, против которого было возбуждено уголовное дело из-за покупки GPS-трекера со скрытым микрофоном для коровы. Животное постоянно отбивалось от стада, и по маячку его было легче отыскать. Более того, согласно устаревшей формулировке закона, под уголовную ответственность мог попасть любой из пользователей мобильных телефонов, в функциях которых имелись диктофон, фото- и видеокамера. Принятый сегодня закон снимает избыточные ограничения», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.