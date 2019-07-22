Кто спешит выполнить Указы Президента?
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии». Период исследования: июнь 2019 года.
ТОП-20 регионов РФ:
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Татарстан
|
15 737,4
|
2
|
Краснодарский край
|
14 271,1
|
3
|
Тверская область
|
9 884,0
|
4
|
Приморский край
|
8 468,8
|
5
|
Санкт-Петербург
|
7 438,0
|
6
|
Московская область
|
6 442,7
|
7
|
Тюменская область
|
5 689,6
|
8
|
Пермский край
|
5 097,7
|
9
|
Самарская область
|
4 633,6
|
10
|
Республика Саха
|
3 415,7
|
11
|
Башкортостан
|
2 617,5
|
12
|
Тульская область
|
2 482,2
|
13
|
Оренбургская область
|
2 354,7
|
14
|
Нижегородская область
|
1 788,2
|
15
|
Саратовская область
|
1 704,1
|
16
|
Иркутская область
|
1 695,1
|
17
|
Свердловская область
|
1 574,3
|
18
|
Красноярский край
|
1 356,1
|
19
|
Челябинская область
|
1 346,1
|
20
|
Удмуртия
|
1 327,1
Лидерами медиарейтинга стали Республика Татарстан, Краснодарский край и Тверская область.
СМИ сообщали, что федеральные парламентарии, вошедшие в состав группы контроля за реализацией национальных проектов в субъектах России, предложили региональным властям перенять положительный опыт Республики Татарстан в части реализации нацпроектов. Делегация посетила республику по поручению президиума Генерального совета «Единой России». В числе примеров для «тиражирования» в регионах делегаты отметили принятый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым документ о персональной ответственности глав профильных ведомств за исполнение национальных проектов.
Также сообщалось, что компании МТС и Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для "умных городов" России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", которые протестируют в технопарке "Иннополис" в Татарстане.
Татарстан получит 350 млн рублей из федерального бюджета на строительство первого этапа Большого Казанского кольца, сообщали СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса. Соответствующее соглашение в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" республика заключила с Росавтодором.
В Краснодарском крае приступили к созданию целой сети онкологических амбулаторий. Их создают в рамках национального проекта "Здравоохранение". Основная цель программы - в ближайшие пять лет снизить смертность от злокачественных образований и повысить качество ранней диагностики. Сообщалось, что 6 центров амбулаторной онкологической помощи открылись на Кубани. Всего в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" откроется 16 таких медицинских учреждений.
Также СМИ сообщали, что Краснодарский край готов увеличить господдержку аграриев, которые будут использовать передовые научные разработки. Уточняется, что меры поддержки сельхозпроизводителей и развитие экспорта обсудили на краевом совещании, которое провел в губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта краю предстоит нарастить объем экспорта до 3,8 миллиарда долларов. Особым спросом на мировом рынке пользуются ценные сорта пшеницы – второго и третьего классов.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в регионе производится почти 45% валового сбора российского винограда, 42% российского вина и 27% российского шампанского. Работа по увеличению поставок вина на международные рынки ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Группа контроля президиума генерального совета партии "Единая Россия" подвела итоги визита вТверскую область на встрече с губернатором Игорем Руденей. Члены группы проинспектировали в регионе реализацию национальных проектов по пяти направлениям: "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Культура". Совместно с заместителями председателя регионального правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы посетили 15 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, промышленности. Члены группы контроля отметили положительный опыт региона по созданию детских высокотехнологичных площадок, в частности технопарка "Кванториум", который работает в Верхневолжье с прошлого года. Кроме того, федеральная группа контроля подчеркнула правильность принятого в Тверской области решения не проводить оптимизацию социальных учреждений. В настоящий момент в рамках национального проекта "Демография" реализуется региональный проект "Старшее поколение", включающий в себя диспансеризацию и иммунизацию жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина. Период исследования: июнь 2019 года.
Рейтинг построен по российским СМИ. Данные для рейтингов рассчитаны 18 июля 2019 года.
МедиаИндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
· влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
· характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
· роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
· наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.
Источник: «Медиалогия» пресс-служба
Категория: Новости / Официальные новости