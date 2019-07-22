Кто спешит выполнить Указы Президента?

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Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии». Период исследования: июнь 2019 года.

ТОП-20 регионов РФ:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Татарстан 15 737,4 2 Краснодарский край 14 271,1 3 Тверская область 9 884,0 4 Приморский край 8 468,8 5 Санкт-Петербург 7 438,0 6 Московская область 6 442,7 7 Тюменская область 5 689,6 8 Пермский край 5 097,7 9 Самарская область 4 633,6 10 Республика Саха 3 415,7 11 Башкортостан 2 617,5 12 Тульская область 2 482,2 13 Оренбургская область 2 354,7 14 Нижегородская область 1 788,2 15 Саратовская область 1 704,1 16 Иркутская область 1 695,1 17 Свердловская область 1 574,3 18 Красноярский край 1 356,1 19 Челябинская область 1 346,1 20 Удмуртия 1 327,1



Лидерами медиарейтинга стали Республика Татарстан, Краснодарский край и Тверская область.

СМИ сообщали, что федеральные парламентарии, вошедшие в состав группы контроля за реализацией национальных проектов в субъектах России, предложили региональным властям перенять положительный опыт Республики Татарстан в части реализации нацпроектов. Делегация посетила республику по поручению президиума Генерального совета «Единой России». В числе примеров для «тиражирования» в регионах делегаты отметили принятый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым документ о персональной ответственности глав профильных ведомств за исполнение национальных проектов.

Также сообщалось, что компании МТС и Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для "умных городов" России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", которые протестируют в технопарке "Иннополис" в Татарстане.

Татарстан получит 350 млн рублей из федерального бюджета на строительство первого этапа Большого Казанского кольца, сообщали СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса. Соответствующее соглашение в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" республика заключила с Росавтодором.

В Краснодарском крае приступили к созданию целой сети онкологических амбулаторий. Их создают в рамках национального проекта "Здравоохранение". Основная цель программы - в ближайшие пять лет снизить смертность от злокачественных образований и повысить качество ранней диагностики. Сообщалось, что 6 центров амбулаторной онкологической помощи открылись на Кубани. Всего в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" откроется 16 таких медицинских учреждений.

Также СМИ сообщали, что Краснодарский край готов увеличить господдержку аграриев, которые будут использовать передовые научные разработки. Уточняется, что меры поддержки сельхозпроизводителей и развитие экспорта обсудили на краевом совещании, которое провел в губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта краю предстоит нарастить объем экспорта до 3,8 миллиарда долларов. Особым спросом на мировом рынке пользуются ценные сорта пшеницы – второго и третьего классов.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в регионе производится почти 45% валового сбора российского винограда, 42% российского вина и 27% российского шампанского. Работа по увеличению поставок вина на международные рынки ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Группа контроля президиума генерального совета партии "Единая Россия" подвела итоги визита вТверскую область на встрече с губернатором Игорем Руденей. Члены группы проинспектировали в регионе реализацию национальных проектов по пяти направлениям: "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Культура". Совместно с заместителями председателя регионального правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы посетили 15 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, промышленности. Члены группы контроля отметили положительный опыт региона по созданию детских высокотехнологичных площадок, в частности технопарка "Кванториум", который работает в Верхневолжье с прошлого года. Кроме того, федеральная группа контроля подчеркнула правильность принятого в Тверской области решения не проводить оптимизацию социальных учреждений. В настоящий момент в рамках национального проекта "Демография" реализуется региональный проект "Старшее поколение", включающий в себя диспансеризацию и иммунизацию жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина. Период исследования: июнь 2019 года.

Рейтинг построен по российским СМИ. Данные для рейтингов рассчитаны 18 июля 2019 года.

МедиаИндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

· влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

· характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

· роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

· наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

Источник: «Медиалогия» пресс-служба