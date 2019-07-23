Коллекторам запретили взымать долги по ЖКХ
Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий коллекторским агентствам взымать долги за оплату услуг ЖКХ. По мнению авторов документа, документ позволит защитить жилищные права граждан. По действующему законодательству передача долгов посредникам-коллекторам была допустима.
Не обладая достаточной юридической и финансовой грамотностью должники заведомо находятся в проигрышном положении, рассказал в интервью председатель Союза жилищных организаций, член Комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.
«Когда управляющая компания начисляет несправедливые тарифы, то практически очень сложно гражданину оспорить начисленную сумму. И если такая неоспоренная сумма будет поступать коллекторам, гражданин не сможет защитить правильное начисление. А, когда стороной по взысканию является управляющая компания, гражданин может на нее влиять путем участия в собрании, смены управляющей компании или путем оспаривания в судебном порядке. Когда долг перешел непосредственно к посреднику - коллектору, в этом случае реализация прав в виде выбора управляющей компании либо оспаривание, затрудняется. Учитывая, что большинство населения юридически не столь грамотно и не может самостоятельно эффективно защищать свои права, передача профессиональным участникам рынка этих долгов будет вносить дисбаланс. То есть, граждане окажутся в неравном положении», - объяснил специалист.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru
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