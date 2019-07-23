Коллекторам запретили взымать долги по ЖКХ

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Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий коллекторским агентствам взымать долги за оплату услуг ЖКХ. По мнению авторов документа, документ позволит защитить жилищные права граждан. По действующему законодательству передача долгов посредникам-коллекторам была допустима.

Не обладая достаточной юридической и финансовой грамотностью должники заведомо находятся в проигрышном положении, рассказал в интервью председатель Союза жилищных организаций, член Комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

«Когда управляющая компания начисляет несправедливые тарифы, то практически очень сложно гражданину оспорить начисленную сумму. И если такая неоспоренная сумма будет поступать коллекторам, гражданин не сможет защитить правильное начисление. А, когда стороной по взысканию является управляющая компания, гражданин может на нее влиять путем участия в собрании, смены управляющей компании или путем оспаривания в судебном порядке. Когда долг перешел непосредственно к посреднику - коллектору, в этом случае реализация прав в виде выбора управляющей компании либо оспаривание, затрудняется. Учитывая, что большинство населения юридически не столь грамотно и не может самостоятельно эффективно защищать свои права, передача профессиональным участникам рынка этих долгов будет вносить дисбаланс. То есть, граждане окажутся в неравном положении», - объяснил специалист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru