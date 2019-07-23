Зачем России столько сахара, разбираем с экспертом

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Россию ждет долгое падение цены на сахар. Об этом в интервью рассказал старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Это произойдет из-за рекордного перепроизводства.

В июле оптовая цена на сахар уже упала до пятилетнего минимума. По сравнению с прошлым годом стоимость опустилась почти на 30% и составила порядка 27 рублей за килограмм.

Причину падения цены стоит искать в перепроизводстве сахара и плохо развитом импорте, рассказал в интервью Евгений Иванов.

«Посеяли в этом году 1 миллион 145 тысяч гектаров, а надо было посеять на 95 тысяч гектаров меньше. Это приведет к очередному перепроизводству. Мы в этом сезоне можем побить рекорд производства двухлетней давности. У нас формируется экспортный потенциал - не менее 1 млн тонн сахара. Россия никогда столько не вывозила. В таких условиях о поддержке экспорта надо было задуматься еще вчера. Теперь бороться за общие рынки сбыта придется с Украиной, Белоруссией, Евросоюзом, Бразилией, Пакистаном и Индией. России надо научиться работать локтями», – пояснил эксперт по сахарному рынку.

За снижение оптовых расценок, опустилась и розничная цена. С начала года килограмм сахара подешевел почти на 4 рубля и к июню опустился до примерно 43 рублей за килограмм.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru