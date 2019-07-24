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Геннадий Гальперин – Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Геннадий Гальперин приступил к исполнению обязанностей в качестве Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах».

Он вступил в должность 20 июля после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования в Банке России и избрания на эту должность Советом директоров компании.

Ранее председатель Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» — глава Группы «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что опыт и компетенции нового руководителя полностью соответствуют задачам, стоящим сегодня перед страховщиком. Под руководством Геннадия Гальперина «Росгосстрах» должен достичь целей, обозначенных в Стратегии развития компании до 2021 года, — занять лидирующие позиции на страховом рынке.

«Впереди — большая и важная работа, которая потребует от каждого сотрудника компании серьезной концентрации, — говорит Геннадий Гальперин. — 100-летний юбилей, который «Росгосстрах» будет отмечать в 2021 году — это важный рубеж в нашей истории. Но уже сегодня надо смотреть дальше, чтобы в полной мере соответствовать требованиям, которые и потребители, и регулятор предъявляют к страховщикам в XXI веке».

Геннадий Аронович Гальперин имеет многолетний опыт работы на руководящих постах в различных отраслях:

  • С 1994 по 2002 год он был генеральным директором компании «Мегатрастойл».
  • В 1999–2000 гг. входил в совет директоров банка «Югра» и был членом ревизионной комиссии банка.
  • В 2002 году он вместе с новой командой менеджеров пришел в «Росгосстрах», где в должности исполнительного директора курировал, в частности, финансовый блок, региональное развитие, операционную деятельность.
  • В 2008–2009 гг. работал в госкорпорации «Росатом» в качестве советника генерального директора.
  • В 2009 году в качестве исполнительного вице-президента руководил одной из ведущих российских компаний в области информационных технологий — ОАО «Группа Систематика».
  • С марта 2011 года по май 2019 года занимал пост Генерального директора, председателя Правления СК «ВТБ Страхование».

Источник: ПАО СК «Росгосстрах»

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Категория: Новости / Официальные новости

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