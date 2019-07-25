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Владимир Синяговский: В этот день мы испытываем особую гордость за нашу страну — великую морскую державу...

Депутат Государственной Думы России направил поздравления по случаю Дня Военно-Морского Флота России.

"Уважаемые ветераны Военно-Морского флота, военные моряки! Поздравляю Вас с Днём военно-морского флота Российской Федерации!

История военно-морского флота писалась мужественными, сильными духом людьми – теми, кто готов к серьёзным испытаниям и выполнению сложных задач, кто бережно хранит законы нерушимого боевого братства, кто превыше всего ставит такие понятия, как верность Родине и служебному долгу.

Сегодня ВМФ остается важнейшим оборонительным оружием нашей Родины, средством реализации ее геополитических интересов и силой, обеспечивающей глобальное сдерживание. В этот день мы испытываем особую гордость за нашу страну — великую морскую державу, за офицеров и матросов, что стоят на страже её суверенитета и безопасности.

От всей души желаю матросам и офицерам, ветеранам военного морфлота крепкого здоровья, радости и счастья, успехов и благополучия! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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