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20,9 тонн персиков из Турции не прошли фитосанитарный контроль в порту «Новороссийск»
В морском порту «Новороссийск» предотвращено поступление в Российскую Федерацию партии персиков в количестве 20,9 тонн, прибывших из Турции морским транспортом. В результате проведения досмотра данной подкарантинной продукции госинспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора был выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.).
Наличие карантинного вредителя в персиках подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Зараженный груз возвращен грузоотправителю.
Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА
Категория: Новости / Официальные новости