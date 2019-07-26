Вступил в законную силу приговор в отношении руководителя ООО «Абинск-ТБО», деятельность которого привела к уничтожению лесных насаждений и загрязнению почвы

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 43-летней жительницы г. Краснодара Анны Ланцевой.

Ранее Абинским районным судом она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

В судебном заседании установлено, что Ланцева, являясь директором ООО «Абинск-ТБО», осуществляющего обработку отходов и лома черных металлов.

В 2011 году она с администрацией городского поселения заключила договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования – для эксплуатации свалки бытовых отходов, расположенного 2,8 км западнее от г. Абинска.

В период с июня 2015 года по сентябрь 2017 года она, действуя в разрез с правилами охраны окружающей среды, осуществила размещение бытовых отходов IV класса опасности за пределами арендованной территории на землях лесного фонда, а также на участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве собственности другому юридическому лицу.

Таким образом, в результате действий Ланцевой произошло загрязнение прилегающих к свалке земель опасными химическими веществами – мышьяком и ванадием.

Кроме того, от воздействия химических элементов, попавших в почву, произошла гибель 426 деревьев, загрязнение лесной почвы.

Общий ущерб составил свыше 72 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказания обстоятельств, назначил наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 150 тысяч рублей.

Не согласившись с приговором суда, адвокаты осужденной обжаловали его, полагая, что вина их подзащитной не доказана.

Однако, суд, согласившись с заключением представителя прокуратуры края, оставил приговор без изменения, жалобы – без удовлетворения.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru