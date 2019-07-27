С начала 2019 г. пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре направлено в войска свыше 600 человек

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С начала 2019 г. пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре в войска направлено более 600 человек, что на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший воинскую специальность, сможет при помощи специальных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 г. в Краснодарском крае и Адыгее было отобрано свыше 17 тыс. кандидатов. Чаще всего интересуются службой по контракту в частях ВДВ, ВМФ и СВ.

Источник: пресс-служба Южного военного округа