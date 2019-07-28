Российские политологи оценили КПД работы депутатского корпуса

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В среду 24 июля на площадке ТАСС состоялась пресс-конференция известных российских политологов Алексея Мартынова и Дмитрия Гусева. Они представили седьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

Интегральный рейтинг качества работы парламентариев был разработан в 2016 году. Он вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинги экспертный рейтинг.

За два дня до окончания весенней сессии работы российского парламента результаты проведённого анализа показали следующее: Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обладают наиболее высоким КПД думской работы. Кроме того, в топ-10 вошли: Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов, Леонид Слуцкий. Из 450 депутатов Владимир Синяговский занял 87 место.

Пальма первенства по КПД у членов фракции «Единая Россия, в топ-50 вошли 32 "единоросса". Второе место поделили ЛДПР и КПРФ. В топ-100 вошёл и Владимир Синяговский. Он поднялся до 87 строчки.

Отметим, что далеко не все специалисты положительно расценивают предложенную методику оценки эффективности народных избранников. Они считают, что некоторые параметры носят субъективный характер и скорее позволяют говорить о возможностях личного «пиара», чем о качестве законодательной работы.

Тем не менее, рейтинг Мартынова и Гусева – это реальная оценка активности депутатов и их желание принимать деятельное участие в законотворческом процессе. Для расчетов оценки используются открытая статистика ГД и данные Медиалогии. По мнению разработчиков, чем больше депутат работает не только в парламенте, но и с избирателями, тем выше его место в рейтинге. Остаётся надеяться, что эта работа, действительно, приносит реальные результаты.