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В порту «Новороссийск» не допущено к ввозу 53 тонны апельсинов из Египта

В морском порту «Новороссийск» при проведении досмотра партии апельсинов весом более 53 тонн, прибывших из Египта, инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора  выявлен в живом состоянии карантинный объект для РФ- средиземноморская плодовая муха.

 

Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации все заражённые апельсины были запрещены к ввозу.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Официальные новости

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