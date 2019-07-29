На ферме ОАО «Агрофирма-Племзавод «Победа» выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ

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Нарушения действующего законодательства РФ выявлены на предприятии по содержанию крупного рогатого скота в Каневском районе.

Инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении внеплановой выездной проверки ОАО «Агрофирма-Племзавод «Победа» нарушения, создающие угрозу эпизоотическому благополучию территории.

Перед входом в санпропускник фермы отсутствует дезковрик, имеется возможность входа в производственную зону фермы, минуя специализированное помещение (санпропускник), в помещении санпропускника отсутствуют индивидуальные шкафчики, на территории фермы установлен факт нахождения бродячих животных (кошки, собаки), установлен факт нахождения рабочего персонала на территории фермы без спецодежды.

Вышеуказанные факты могут повлиять на биологическую безопасность содержащихся животных, а так же способствовать возможному заносу в хозяйство особо опасных болезней.

Кроме того, установлен факт осуществления оборота мяса говядины общим весом 753 кг без подтверждения о проведении в полном объеме ветеринарно-санитарной экспертизы, без оформления ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места её выхода. А так же, из анализа предоставленных документов на перемещение животных установлено, что на убойный пункт отправлено две коровы без оформления ветеринарных сопроводительных документов, о чем свидетельствует отсутствие записей в автоматизированной информационной системе «Меркурий».

За допущенные нарушения юридическое лицо и должностное лицо ООО «Агрофирма-Племзавод «Победа», в обязанности которого входит контроль за соблюдением ветеринарных требований и законодательства в области ветеринарии, привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ и ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, наложены административные штрафы на общую сумму 26 000 рублей. Выдано предписание об устранении нарушений, исполнение которого будет проконтролировано в установленный срок.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора