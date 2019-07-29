В WebMoney ответили на запрет анонимного пополнение онлайн-кошельков

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В России сокращается спектр доступности регулируемых финансовых услуг. Так отреагировали в компании WebMoney Transfer на поправки к закону о национальной платежной системе. Напомним, ранее сенаторы одобрили запрет на анонимное пополнение онлайн-кошельков. Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay должны будут пройти идентификацию личности, чтобы перевести деньги на анонимный кошелек. Представитель WebMoney Transfer Татьяна Милачева рассказала, что поправки принимались стремительно, без обсуждения с участниками рынка.

«Поправки принимались без обсуждения с участниками рынка. От внесения в профильный комитет до принятия в третьем чтении прошла всего лишь неделя. В данный момент уже действует ряд ограничений для владельцев анонимных кошельков, они не могут вывести их в наличные, перевести другому физическому лицу, а только расплатиться за товары и услуги в российских интернет магазинах», - отметила Татьяна Милачева.

По ее словам, эти изменения грозят серьезными последствиями.

«Те, против кого поправки направлены, воспользуются инструментами, повлиять на которые законодатели сейчас не в силах. Вместе с тем, значительно сократиться доступность финансовых услуг для подростков и других граждан, не имеющих паспорта или банковского счета. Эти люди будут фактически вытеснены с регулируемого рынка электронных денег и перейдут на расчеты криптовалютами и другими инструментами», - уверена специалист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru