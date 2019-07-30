В прокуратуре Краснодарского края состоялось заседание рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания в многоквартирных домах

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Сегодня, 30 июля 2019 года, под председательством первого заместителя прокурора края Владислава Малкина состоялось заседание рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда и проведении капитального ремонта многоквартирных дома.

В работе группы приняли участие руководители министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края, Государственной жилищной инспекции края, краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов, территориальные прокуроры.

На заседании рассмотрены вопросы состояния законности и прокурорского надзора в указанных сферах на территории муниципальных образований город Краснодар, город Горячий Ключ, Апшеронский и Северский районы, полноты и эффективности мер, принимаемых органами государственной власти края в целях своевременного выполнения программных мероприятий.

Первым заместителем прокурора края обращено внимание присутствующих на существенное нарушение сроков реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, все еще имеющие место факты проживания граждан в представляющих угрозу их жизни и здоровью аварийных домах, указано на упущения и просчеты в работе органов власти и местного самоуправления и необходимость активизации прокурорского надзора в указанных сферах.

Также отмечено, что прокурорами принят комплекс мер, направленных на восстановление прав граждан на благоприятные условия проживания в многоквартирных домах, в том числе своевременное выполнение мероприятий по капитальному ремонту, переселению из аварийного жилья, а также по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

В частности, прокурором г. Краснодара организована и в настоящее время проводится процессуальная проверка в отношении должностных лиц МКУ «Горжилхоз», самоустранение которых от реализации представленных полномочий привело к существенному нарушению сроков выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах на территории г. Краснодара.

По материалам проверки прокуратуры Абинского района, направленным в следственный орган, уже возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении бывшего главы администрации Ахтырского городского поселения, не принявшего мер по признанию многоквартирного дома аварийным и включению его в программу переселения. По аналогичному факту прокуратурой Апшеронского района инициировано проведение доследственной проверки в отношении должностных лиц Хадыженского городского поселения, своевременно не инициировавших расселение аварийного многоквартирного дома, проживание в котором представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

По итогам заседания приняты совместные решения, направленные на активизацию и повышение эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также даны конкретные поручения территориальным прокурорам, исполнение которых поставлено на контроль прокуратуры края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru