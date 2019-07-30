Утверждён список потенциально опасных собак

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Постановление от 29 июля 2019 года №974. В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

Список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, общественной организации «Союз кинологических организаций России», а также опыта других стран. Проект постановления прошёл процедуру общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/).

В список вошли 12 пород – акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.