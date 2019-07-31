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В Новороссийске благодаря вмешательству прокуратуры в местный бюджет возвращены средства необоснованно выплаченных субсидий

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения администрацией законодательства при предоставлении в 2017-2018 г.г. финансовой поддержки хозяйствующим субъектам за счет бюджетных средств.

Установлено, что администрацией города Новороссийска осуществляется реализация отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании город Новороссийск, а именно: предоставляются субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства.

Данные функции возложены на отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.

В то же время в ходе проверки выявлено, что в отдельных случаях размер субсидии на возмещение затрат на строительство теплиц администрацией города рассчитан неправильно в связи с завышением размера построенных теплиц.

Кроме того, в нарушение требований законодательства один из получателей такого вида поддержки, через год после получения субсидии прекратил деятельность по эксплуатации построенной им теплицы и ликвидировал КФХ.

По данным фактам прокуратурой города в адрес главы администрации направлено представление об устранении нарушений федерального законодательств, по результатам рассмотрения которого приняты меры по взысканию необоснованно переплаченных сумм субсидий.  

В настоящее время в городской бюджет возвращено более 340 тысяч рублей.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru

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Категория: Новости / Официальные новости

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