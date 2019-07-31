Принят закон о социальном предпринимательстве

/Официальные новости/

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Документ дает определение социального предпринимательства и выделяет его в отдельную область малого и среднего предпринимательства. Документ размещен в системе официального опубликования правовых актов в электронном виде.

«Теперь понятия «социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель» официально закреплены в правовом поле, определены критерии, которым должно соответствовать социальное предприятие, обозначены виды государственной поддержки. Это важный исторический момент. Я верю, что подписание закона даст новый импульс для роста социальных предприятий в России, возможность многим людям реализовать свой потенциал и, вместе с тем, качественно улучшит жизнь окружающих!» - прокомментировала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Согласно документу отныне к социальным предприятиям будут относиться те субъекты МСП, которые соответствуют хотя бы одному из установленных критериев. Например, предприятие можно отнести к социальному, если оно осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей и способствующую решению социальных проблем. Сюда входят такие виды деятельности, как:

оказание психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечения семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;

организация отдыха и оздоровления детей;

оказание услуг в сфере дошкольного, общего, а также дополнительного образования детей; оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

обучение работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных НКО, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями; культурно-просветительская деятельность;

оказание услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ;

выпуск периодических изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный правительством РФ перечень видов периодических изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации НДС по ставке 10%.

Социальными предприятиями считаются так же те, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан.

К таким категориям относятся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов. А также – воспитанники детдомов (до 23 лет); лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; другие граждане, нуждающихся в социальном обслуживании.

При этом численность таких лиц на предприятии должна составлять не менее 50% от общего количества работников, а доля расходов на оплату труда "социально уязвимых" категорий граждан, - не менее 25% фонда оплаты труда.

Согласно принятому документу, предприятия, обеспечивающие реализацию товаров и услуг для вышеуказанных категорий граждан, а также предприятия, осуществляющие деятельность по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для "социально уязвимых" категорий граждан также теперь относятся к социальным.

Принятый закон предусматривает возможность адресной финансовой, имущественной, информационной, консультационной господдержки для предприятий, включенных в единый реестр СП. Им также окажут содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов и выставок.

Источник: http://publication.pravo.gov.ru