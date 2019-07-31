Владимир Синяговский: Бойцы «крылатой пехоты» выполняют самые сложные и ответственные задания...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам по случаю Дня ВДВ.

"Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск! С большой радостью поздравляю вас с Днём воздушно-десантных войск России!

ВДВ по праву носят звание элиты российской армии. Бойцы «крылатой пехоты» выполняют самые сложные и ответственные задания, первыми оказываются на передовой. В военные годы и в мирное время вы всегда на передовых рубежах: превыше всего ставите исполнение воинского долга, с честью выполняете задачи по защите интересов нашей страны. Мы всегда будем хранить память о бойцах ВДВ, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины.

Сегодняшние десантники, ветераны ВДВ вносят свой вклад в укрепление безопасности и благополучия Кубани, в патриотическое воспитание молодежи, являются для будущих защитников Отечества образцом лучших традиций боевого братства.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, счастья и оптимизма! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."