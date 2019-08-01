Сохранить преимущества: уполномоченных экономических операторов, включенным в реестр до вступления в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, рекомендуется обновить статус

/Официальные новости/

Южное таможенное управление напоминает, что уполномоченные экономические операторы, включенные в реестр до вступления в силу ТК ЕАЭС, смогут пользоваться преимуществами своего статуса после 31 декабря 2019 года, только получив свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке, определенном главой 61 ТК ЕАЭС.

Институт уполномоченных экономических операторов (УЭО) действует в Российской Федерации с начала 2012 года. За 7 лет количество УЭО, имеющих право использования специальных упрощений в регионе деятельности Южного таможенного управления, увеличилось в 7 раз и на сегодняшний день данный статус имеют более 60 организаций (14 из них в текущем году использовали специальные упрощения в регионе деятельности управления).

К основным преимуществам статуса УЭО относятся:

Постепенное снижение размера обеспечения для УЭО со стажем (для свидетельства I типа). Отсутствие обеспечения при финансовой устойчивости лица (для свидетельств II и III типа). Различные типы свидетельств УЭО, предусматривающие различные «наборы» специальных упрощений. Сотрудничество и взаимодействие с таможенными органами. Применение ряда упрощений на всей территории ЕАЭС. Отнесение к категории низкого уровня риска.

В перспективе рассматривается возможность получения упрощений в других странах при взаимном признании статуса УЭО.

В настоящее время при включении юридического лица в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО) выдается свидетельство первого, второго или третьего типа, с даты вступления в силу указанного свидетельства УЭО относится к категории низкого уровня риска и вправе пользоваться специальными упрощениями, предусмотренными статьей 437 ТК ЕАЭС. При этом перечень упрощений УЭО зависит от типа свидетельства.

Так, лицам, включенным в реестр УЭО с выдачей свидетельства первого типа, предоставляются упрощения, направленные на совершение таможенных операций при прибытии, убытии товаров, таможенном декларировании и выпуске, проведении таможенного контроля в форме таможенного досмотра и/или осмотра в первоочередном порядке, а также иные упрощения, направленные прежде всего на минимизацию времени совершения таможенных операций и погрузочно-разгрузочных работ, а также связанные с упрощением требований к средствам идентификации.

Упрощения, предоставляемые лицам, включенным в реестр УЭО с выдачей свидетельства второго типа, в большей степени связаны с временным хранением товаров на площадках и складах УЭО, доставкой и размещением в зоне таможенного контроля, там расположенной, проведением таможенного контроля и совершением таможенных операций при завершении таможенной процедуры таможенного транзита на указанных территориях, совершением таможенных операций с использованием технологии удаленного выпуска, если таможенные органы оформления и фактического нахождения товаров расположены на территории одного государства ЕАЭС.

Наиболее широкий перечень специальных упрощений предоставляется УЭО, включенному в реестр УЭО с выдачей свидетельства третьего типа, так как указанное свидетельство дает право использовать специальные упрощения, предусмотренные свидетельством как первого, так и второго типа.

В соответствии с переходными положениями ТК ЕАЭС УЭО, включенные в реестр до вступления в силу ТК ЕАЭС, до 31.12.2019 вправе пользоваться 5 специальными упрощениями: выпуск товаров до подачи декларации на товары, временное хранение товаров УЭО в сооружениях, помещениях УЭО, доставка товаров в ЗТК на территории площадей УЭО, проведение таможенного контроля на таких площадях, непредоставление обеспечения при транзите.

Для использования упрощений после 31.12.2019 либо для использования иных специальных упрощений, перечисленных в статье 437 ТК ЕАЭС, юридическому лицу необходимо получить свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке, определенном главой 61 ТК ЕАЭС.

В Российской Федерации государственная услуга по ведению реестра УЭО предоставляется Федеральной таможенной службой. Форма заявления о включении в реестр УЭО, порядок его заполнения и перечень документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 № 128.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления