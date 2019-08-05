Борьба с амброзией полыннолистной на Кубани усилена: с начала года составлено 372 протокола

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В связи с наступлением периода цветения амброзии полыннолистной - опасного аллергена, пыльца которого негативно воздействует на состояние здоровья человека, а также наносящей огромный вред сельскохозяйственному производству, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора усилена работа по надзору за выполнением мероприятий ее по уничтожению.

Государственными инспекторами надзора по карантину растений с начала периода вегетации амброзии полыннолистной в 2019 году проведено 503 контрольно-надзорных мероприятия, на нерадивых землепользователей составлено 372 протокола об административном правонарушении, в том числе 30 протоколов составлено на глав местных администраций.

При этом, в целях профилактики распространено 500 плакатов. Сотрудники управления приняли участие в 8 съемках на телевидении, посвящённых вопросам вредоносности амброзии и необходимости борьбы с ней. Также направлено 415 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В связи с выпавшими осадками идёт активный рост амброзии полыннолистной. Южное межрегиональное управления Россельхознадзора в очередной раз напоминает всем владельцам и пользователям земельных участков о необходимости своевременного уничтожения амброзии полыннолистной для сохранения здоровья граждан и улучшения экологической обстановки на Кубани и в Республике Адыгея.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК