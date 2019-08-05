Внимание! Для сведения представителей торговых сетей и сельхозтоваропроизводителей!

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что не выдает «отказных писем» для перевозки сельхозпродукции в торговые сети и рынки других регионов. При этом имеет место, обращение в торговых сетях и рынках фальшивых писем (образцы прилагаются) об отсутствии необходимости получения карантинного сертификата.

Торговым сетям и рынкам необходимо руководствоваться при приеме сельхозпродукции статьей 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», а именно вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата.

Информацию о наличии или отсутствии карантинного фитосанитарного режима с мест отгрузки можно найти на сайте Управления www.rsn.krasnodar.ru

Требования и представление каких-либо «отказных писем» на сельхозпродукцию не предусмотрено законодательством РФ.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК