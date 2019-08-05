Внесены изменения в Семейный кодекс

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Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» вносится ряд изменений, предусматривающих учёт в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сведений о гражданах, лишённых родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстранённых от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Федеральным законом определяются состав сведений о перечисленных выше лицах, порядок внесения этих сведений в банк данных и прекращения учёта в банке данных, а также порядок использования таких сведений.

Источник: http://kremlin.ru