/Официальные новости/

Внесены изменения в Семейный кодекс

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» вносится ряд изменений, предусматривающих учёт в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сведений о гражданах, лишённых родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстранённых от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Федеральным законом определяются состав сведений о перечисленных выше лицах, порядок внесения этих сведений в банк данных и прекращения учёта в банке данных, а также порядок использования таких сведений.

Источник: http://kremlin.ru

Просмотров: 3 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Внесены изменения в Семейный кодекс

Почта России провела самую масштабную Всероссийскую почтовую Спартакиаду

«Радость жизни»

Более полусотни человек отпраздновали Международный день пива на «Балтике» в Новосибирске

Михаил Кожухов: «Кулинарная составляющая одна из самых важных в путешествиях»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!