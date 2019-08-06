Лидеры и аутсайдеры рейтинга региональных экономик

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Политика правительства России по возвращению капиталов из-за рубежа и росту инвестиций внутри страны дает первые плоды. Иностранные инвесторы положительно оценивают экономический потенциал субъектов РФ. РЭУ имени Г.В. Плеханова выпустил ежегодный рейтинг, отражающий готовность регионов к переходу на новый, высокотехнологичный уровень производства.

Согласно исследованию экспертов Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова, между регионами с “высоким” и “низким” экономическим уровнем продолжает расти пропасть. Причиной этого стала деятельность иностранных инвесторов, которые активно вкладывают деньги в субъекты РФ с устойчивым темпом развития, при этом практически полностью игнорируя отстающие области и республики. На этом фоне российскому правительству приходиться увеличивать финансирование слабых регионов, чтобы нивелировать разницу в общем экономическом уровне.

Самые–самые. Подгруппа регионов с высоким рейтингом и положительным трендом долговременного экономического роста, состоявшая в 2017 году из Липецкой, Ленинградской и Сахалинской области, в 2018 году пополнилась Амурской областью и Еврейской автономной областью (ЕАО). Успехи Амурской области обусловлены масштабными налоговыми льготами, обеспечивающимися территориями опережающего развития – экономической зоной, позволяющей регионам становиться конкурентоспособными. Также в Приамурье идет строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», объектов перерабатывающей инфраструктуры и газификации. Благодаря этим проектам Амурская область вошла в тройку самых успешных регионов Дальнего Востока по версии рейтинга РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Еврейская АО совершила скачок с двадцать пятого места на восьмое и вошла в десятку самых перспективных для инвесторов регионов благодаря росту китайских инвестиций. Успех ЕАО связан с введением в действие Кимкано-Сутарского обогатительного комбината – единственного предприятия, добывающего железную руду на Дальнем Востоке.

В группу регионов с высоким рейтингом и трендом на незначительный экономический рост входят: Якутия, Тюменская область, Красноярский край, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, а также Тамбовская область. Последняя, за счет устойчивого развития своего агропромышленного комплекса, продолжает укреплять свои позиции в рейтинге.

Выше среднего. Подгруппа с рейтингом субъектов РФ выше среднего и положительным трендом долговременного экономического роста демонстрирует существенный прогресс. Их успехи объясняются, прежде всего, финансовой поддержкой федеральным центром.

Подгруппа регионов с рейтингом выше среднего и отрицательным трендом долговременного экономического роста состоит из Калужской, Московской и Челябинской области, а также Краснодарского края.

Подгруппа регионов с рейтингом выше среднего и незначительным трендом экономического роста довольна изменчива, для нее характерны частые перепады из одной части рейтинга в другую. За этим отчетливо можно проследить на примере Новгородской области, которая в 2017 году занимала в рейтинге девятую строку, а в 2018 году – двадцать шестую.

Ниже среднего и аутсайдеры. Наибольшее количество регионов располагается в подгруппе с рейтингом ниже среднего и незначительным трендом долговременного экономического роста. В этой подгруппе выделяются Волгоградская и Белгородская область, а также Республика Коми, которые демонстрируют значительное повышение в рейтинге в связи с ростом инвестиций в крупные проекты.

Подгруппа регионов с рейтингом ниже среднего и положительным трендом долговременного экономического роста, включает в себя 15 регионов. Среди них следует обратить внимание на Костромскую область, рейтинг которой значительно вырос за счет инвестиций в обрабатывающую и агропромышленную отрасль.

Регионы с низким рейтингом и негативным трендом долговременного экономического роста – это Омская и Кемеровская области, а также Республика Хакасия. В Омской области показатели здравоохранения ниже среднего по России (778,9 на 1000 человек) и составляют 823 на 1000 человек. В Кемеровский области экологическая составляющая по вредоносным выбросам в воздух составляет 1148 тыс. тонн на 1 млн рублей при средней составляющей 4,4 тыс. тонн на 1 млн рублей.

О рейтинге.

Рейтинг тенденций развития экономик субъектов России публикуется с августа 2018 года и формируется на основе региональных статистических данных Росстата и социально-экономических показателей 2002-2018 годов. Рейтинг базируется на уровне инвестиционной привлекательности регионов, а также качества жизни квалифицированных кадров. Задача рейтинга – анализ экономик российских регионов для определения их готовности к переходу на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Источник: Сергей Валентей, научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова