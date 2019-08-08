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Министерством здравоохранения края оказывается медицинская помощь пациентам после ДТП в Новороссийске

По поручению губернатора Краснодарского края В.И.Кондратьева министерством здравоохранения Краснодарского края организовано оказание медицинской помощи пациентам после ДТП в Новороссийске. Министр здравоохранения края Е.Ф. Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск. На месте работают более 30 бригад скорой медпомощи.

Пациентам оперативно оказывается экстренная и будут оказаны все виды медпомощи, включая высокотехнологичную. Новороссийские специалисты на связи с краевыми врачами. Задействованы все медицинские службы. Информация уточняется.

Источник: http://www.minzdravkk.ru

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Категория: Новости / Официальные новости

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