Открыта горячая линия медико-психологической помощи в Новороссийске

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Четыре бригады санавиации с ведущими специалистами края направлены в Новороссийск для оказания медицинской помощи пациентам после ДТП. Также министерством здравоохранения края организована работа бригад медицинских психологов и открыта горячая линия психологической помощи по телефону 8 (8617) 61-25-08.

Работа бригад скорой медпомощи на месте ДТП продолжается. На момент 0 часов 30 минут 27 человек, в том числе 11 детей, госпитализировано в Городскую больницу Новороссийска. Работа медиков и спасателей продолжается.

Информация уточняется.

Источник: http://www.minzdravkk.ru