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Штаб на месте падения автобуса в Новоросийске возглавил 1-й вице-губернатор Андрей Алексеенко

В крае создан специальный оперативный штаб, его возглавил 1-й вице-губернатор Андрей Алексеенко, он тоже находится на месте трагедии.  Об этом сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в facebook. 

 В Новороссийск направлены бригады санавиации. При необходимости пострадавших будут экстренно доставлять в краевые клиники.

Фото Вениамин Кондратьев

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Категория: Новости / Официальные новости

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