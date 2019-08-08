Штаб на месте падения автобуса в Новоросийске возглавил 1-й вице-губернатор Андрей Алексеенко

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В крае создан специальный оперативный штаб, его возглавил 1-й вице-губернатор Андрей Алексеенко, он тоже находится на месте трагедии. Об этом сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в facebook.

В Новороссийск направлены бригады санавиации. При необходимости пострадавших будут экстренно доставлять в краевые клиники.

Фото Вениамин Кондратьев