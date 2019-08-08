Все погибшие в ДТП в Новороссийске пасажиры внедорожника Фольксваген Touareg

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По уточненным данным в результате ДТП погибли трое, среди них двое несовершеннолетних, госпитализированы 31 человек, среди которых 11 детей. Сообщил Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали ранее, в результате ДТП в Новороссийске двое пассажиров внедорожника 2003г.р. и 2009 г.р., а также 40-летняя женщина погибли на месте. Водителю и еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 несовершеннолетних и водитель. Им причинен вред здоровью различной степени тяжести. В больницу доставлено 44 человека.

Прокуратурой края по факту ДТП организована проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки.