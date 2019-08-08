Администрация Новороссийска поможет родственникам погибших и пострадавших

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Как сообщили в пресс-службе администрации МО Новоросийск, В целях эффективной организации реагирования на чрезвычайную ситуацию организовано взаимодействие между всеми службами и соответствующими структурами. Работает телефон горячей линии: 8(8617) 64-66-27. По нему родственники пострадавших могут узнать всю информацию о ДТП.

Глава Новороссийска лично приехал на место ДТП.

Все пострадавшие доставлены в 1 городскую больницу. На данный момент это 41 человек. Из них 12 детей. Медики работают в режиме чрезвычайной ситуации. Для усиления медицинских бригад в больницу съехались врачи и медсестры медицинских учреждений города.

Пациенты распределены по отделениям больницы, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Коечный фонд больницы подготовлен к приему пострадавших. В больнице работают бригады психологов Психоневрологического диспансера и МЧС.

В Новороссийск направлены бригады санавиации.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева создан специальный оперативный штаб. На место трагедии прибыл 1-й вице-губернатор Андрей Алексеенко, который возглавил штаб.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новоросийск