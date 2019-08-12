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Земельный участок в Сокольниках освобожден от незаконного ограждения

После вмешательства сотрудников Госинспекции по недвижимости обеспечен свободный доступ к нежилому зданию на улице Лобачика д. 14 стр.1Б. Нелегально возведенное ограждение демонтировано.

По данному адресу находится здание с офисными и складскими помещениями. При проведении Госинспекцией по недвижимости обследования установлено, что доступ к объекту ограничен. Земельный участок незаконно огорожен бетонным забором протяженностью 80 м.

«Разрешительная документация на установку ограждения и использование территории не оформлялась. Незаконно возведенный забор препятствовал свободному проходу и проезду на территорию. Приняты меры по устранению нарушения», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время самовольно построенное ограждение демонтировано в полном объеме, свободный доступ к зданию восстановлен.

Источник: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

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Категория: Новости / Официальные новости

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