Земельный участок в Сокольниках освобожден от незаконного ограждения
После вмешательства сотрудников Госинспекции по недвижимости обеспечен свободный доступ к нежилому зданию на улице Лобачика д. 14 стр.1Б. Нелегально возведенное ограждение демонтировано.
По данному адресу находится здание с офисными и складскими помещениями. При проведении Госинспекцией по недвижимости обследования установлено, что доступ к объекту ограничен. Земельный участок незаконно огорожен бетонным забором протяженностью 80 м.
«Разрешительная документация на установку ограждения и использование территории не оформлялась. Незаконно возведенный забор препятствовал свободному проходу и проезду на территорию. Приняты меры по устранению нарушения», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В настоящее время самовольно построенное ограждение демонтировано в полном объеме, свободный доступ к зданию восстановлен.
Источник: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
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