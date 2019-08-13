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Жители Геленджика и Новороссийска начнут получать воду ближе к полуночи

Авария на сетях Троицкого группового водопровода устранена. Об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в социальной сети в Инстаграм. Глава Кубани отметил, что авария на данный момент устранена.

– Сейчас осуществляется промывка сетей, система плавно заполняется. Уже к концу дня возобновится подача воды в город Крымск. Жители Геленджика и Новороссийска начнут получать из городских систем воду ближе к полуночи, – отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, ремонт аварийного участка Троицкого группового водопровода планировали завершить к 18.00. Однако благодаря ремонтным бригадам удалось завершить работы раньше. Последствия устраняли 28 специалистов и 12 единиц спецтехники. Необходимую помощь оказали Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-спас» и территориальное подразделение МЧС.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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