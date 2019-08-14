В Новороссийске снова отключили воду

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По информации специалиста пресс-службы новороссийского водоканала, с ссылкой на ГУП КК «Кубаньводкомплекс», в связи с повреждением на магистральном водоводе МВ-2 РЭУ « Троицкий групповой водопровод» с 14.20 часов 14 августа 2019 года будет прекращена подача воды на г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, п. Гайдук, г. Геленджик и г. Крымск.

Ориентировочная продолжительность аварийно-восстановительных работ - 10 часов.

На основании вышеуказанной информации, МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодной вооды в следующих режимах: 14 августа во всех зонах водоснабжения, кроме №№ 1, 3,24, 28 с 18:00 до 20:00 часов. В пос. Гайдук, пос. Верхнебаканский - с 18:00 до 20:00 часов. Дальнейшие водоснабжение будет осуществляться по факту выхода ТГВ на плановый режим. Поэтому во время вечерней подачи необходимо запастись водой. Подвоз воды населению будет осуществляться спецмашинами МУП «Водоканал» и МБУ «Спецавтохозяйство» и дополнительной техники. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется. После выхода ТГВ на режим, подача холодного водоснабжения будет восстановлена в полном объёме. Телефоны аварийно-диспетчерской службы 30-98-60 и 30-98-61. Адресный план зон водоснабжения можно скачать на сайте МУП "Водоканал" в разделе "Зоны водоснабжения".

По информации МУП «Водоканал» в связи с аварией на Троицком водоводе с 14:00 14.08.2019 будет прекращена подача воды в городе (кроме прибрежной зоны: Шесхарис, Балка, Стандарт, пр. Ленина, ул. Суворовская, ул. Набережная - до Алексино).

Подвоз воды населению будет производиться по заявкам по тел. МУП «Водоканал»: 30-98-60, 30-98-61, 30-98-62.

О возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно. Следите за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.