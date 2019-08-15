Анапской межрайонной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в деятельности санатория «Эллада»

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Анапская межрайонная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов в связи с ДТП, произошедшем 7 августа 2019 года в районе г. Новороссийска, провела проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности санатория «Эллада».

Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства, Федерального закона «О специальной оценке условий труда» водитель автобуса Роман Поляков, а также иные водители санатория не ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда, работодателем допущены нарушения режима труда и отдыха, не ведется точный учет рабочего времени.

Кроме того, по результатам изучения записей с камеры видеонаблюдения установлено, что 7 августа 2019 года в период времени с 3 до 7 часов 30 минут водитель автобуса «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY» медицинский кабинет санатория не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился.

Помимо прочего выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей и пр.

При этом медицинским персоналом санатория в журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров внесены заведомо ложные сведения о прохождении водителем автобуса, а также иными водителями учреждения соответствующих осмотров, предоставляющих право выпуска в рейс.

По данным фактам прокуратурой инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц признаков преступления, предусмотренного 292 УК РФ (служебный подлог).

Кроме того, межрайонной прокуратурой в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах), ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены)); в контролирующий орган прокуратурой переданы материалы проверки для привлечения виновных лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

С целью устранения выявленных нарушений в адрес директора санатория «Эллада» внесено представление.

Также прокуратурой руководителю межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея направлена информация для решения вопроса об аннулировании лицензии санатория в части перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/anapskoy-mezhrayonnoy-prokuraturoy-vyyavleny-1