Об итогах работы органов прокуратуры края по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 1 полугодии 2019 года

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Прокуратурой края проанализированы результаты работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления.

При осуществлении указанных полномочий, направленных в первую очередь на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений, органами прокуратуры края в первом полугодии текущего года подвернуто экспертизе свыше 24,4 тыс. (за 6 месяцев 2018 года – 22,5 тыс.) нормативных правовых актов, а также их проектов.

По итогам проведенной работы выявлено 1742 документа правотворчества, содержащих 1894 коррупциогенных фактора. Типичными из них являются: широта дискреционных полномочий, принятие правового акта за пределами компетенции, отсутствие или неполнота административных процедур, а также выборочное изменение объема прав.

Реализуемые прокурорами полномочия ориентированы на выявление и исключение коррупциогенных факторов из правовых документов, регулирующих правоотношения в наиболее значимых сферах, в том числе по вопросам защиты прав и свобод граждан, охраны природы, использования имущества публичных образований, поддержки хозяйствующих субъектов и ряда других.

В целях приведения нормативных правовых актов и их проектов

в соответствие с требованиями закона и исключения положений, создающих предпосылки возможным коррупционным проявлениям, прокурорами принесено 1074 протеста, а также направлено 500 информаций руководителям органов государственной власти и местного самоуправления. Благодаря принятым мерам коррупциогенные факторы исключены из 798 нормативных документов и 616 их проектов.

К примеру, в результате совместной проверки прокуратуры края и прокуратуры г. Сочи опротестовано решение Городского Собрания Сочи,

на основании которого местным депутатам, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе, ежемесячно за счет бюджета выплачивалось фиксированное денежное вознаграждение, тогда как действующим законодательством для данной категории лиц предусмотрена лишь возможность возмещения расходов на выполнение депутатских полномочий. По итогам рассмотрения протеста правовой акт приведен в соответствии с требованиями закона, коррупциогенный фактор исключен путем нормативного закрепления возможности выплаты депутатам компенсации только на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Повысить эффективность антикоррупционной работы в дальнейшем позволит взаимодействие органов прокуратуры и независимых экспертов.

Так, для активизации участия профессорско-преподавательского состава и представителей студенческого сообщества в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в июне текущего года в прокуратуре края проведена встреча с ректором ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и директором Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», в ходе которой заключены соглашения о взаимодействии с указанными организациями высшего профессионального образования при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти региона, иных государственных органов и организаций, их должностных лиц.

Руководители названных учебных организаций ориентированы на необходимость активного вовлечения профессорско-преподавательского состава и представителей студенческого сообщества в работу по совершенствованию качества правового регулирования всех сфер жизнедеятельности путем подготовки ими заключений о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, которые будут использоваться органами прокуратуры края при осуществлении надзорных полномочий в целях исключения коррупциогенных факторов из документов нормотворчества.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru