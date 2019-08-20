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С 19 августа в России вступили в силу новые таможенные правила. Теперь пограничники будут искать фрукты, овощи и цветы в багаже прибывающих в страну. С собой можно будет провести не более 5 килограмм продуктов или не более трех букетов цветов по 15 растений.

Что будет с теми, кто превысит эту нормы, радио Sputnik рассказал аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Все зависит от правоприменения. Вопрос в том, какие внутренние инструкции получили работники таможни. Если там зверские инструкции, то это один разговор. Если в инструкции написано, что только пожурить человека и посоветовать ему в следующий раз на весах точно взвешивать, то это другой вопрос. Там ограничения 5 кг. Плюс минус 100 грамм. А если больше? Вас же никто убивать или штрафовать не будет, только изымут лишнее и все», - пояснил аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук.

Если же человек хочет ввести в Россию более крупную партию фруктов, овощей или цветов, то надо получать специальный фитосанитарный сертификат, который выдает Россельхознадзор.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/