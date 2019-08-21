Медведев уволил обвиняемого в получении взятки замглавы ПФР

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности замглавы Пенсионного фонда (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверия», — говорится в документе.

Иванов был задержан в начале июля по подозрению во взятке. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

В ПФР заявили, что оказывают содействие следственным органам.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/660416-uvolnenie-zamglavy-pfr-vzyatka?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications